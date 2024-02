Wbrew pozorom sądy nie wypuszczają tak łatwo z pudła, tym bardziej na warunkowe. Jeśli jego wypuścili to najprawdopodobniej dlatego, że 90% tego co opisano o nim w mediach to było gówno prawda. Nie bierzcie sobie tych bzdur do serca. Sam na własne oczy widziałem różne "medialne" przypadki, o których pisano nie wiadomo co, a potem jak gościowi czytałem papiery to się łapałem za głowę bo było w nich coś zupełnie innego.