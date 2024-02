Polaczki już zapomniały co było za rządów PO, jak reżim zwalczał ludzi bezprawnie, prześladując. Większość wykopków, którzy w ostatnich wyborach głosowali mogą tego nie pamiętać, bo kiedy to się działo na chleb wołali "peb". Ale szybko sobie uświadomią komu oddali kraj do rządzenia... Z jednej strony się trochę cieszę, młode pokolenie zasługuje, by poznać biedę i zgnojenie.