A pamietacie jak Szczerba, Jonski czy kto to tam byl mowil miesiac/dwa ile to bedzie kosztowac? Pisowskie pieski ladnie go tam jechaly, ze to nieprawda i zmysla, bo jest z PO ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ʖ ͡ ° ) ͡ ° )