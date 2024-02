Najlepsze jest to, że głównym założeniem tego był zakaz fotografowania obiektów wojskowych, tymczasem na 25 000 planowanych obiektów, tylko 700 należy do wojska. Przeciez to jest #!$%@? dramat co oni #!$%@?ą.

Tak jakby szpiedzy jedyne w 2024 roku jedyną techniką jaką mają, to łazenie 3 m od płotu i aparatem XDDD

Nieee no #!$%@? nie ma mini kamer i głosników, które można podłożyć i obserować 24/365. Nie ma aparatów zoom, gdzie można Pokaż całość