Ciekawie poobserwować to miotanie się "patryjotów" na co teraz ponarzekać dobrze to czy źle - jak napisać post aby wyszło że Niemiec zły a Polska tylko na tym traci... jak wpleść w post Tuska? Jeżeli tu ponarzekam to jakiego fikołka zrobić kiedy Niemcy zamkną jakąś fabrykę w Polsce?