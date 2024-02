Chłop zabija 3 osobową rodzinę? Panie nic się nie stało, nic nie trzeba robić.

Lotos jest sprzedawany 5 mld poniżej ceny rynkowej? Słucham? W czym problem?

Poseł na sejm oszukuje chore dzieci? Nie ma sprawy.

Poseł, młody aktywista pisu zaszczuwają medialnie i doprowadzają do samobójstwa młodego chłopaka? Umorzone.

Nielegalnie wydano 70 mln złotych na wybory? Umorzone.

Setki innych spraw. Do garażu.



CO? SZCZUJNIE NAM ZAMKNĘLI PISOWSKĄ?

I cyk, nagle prokuratura działa, zabezpiecza Pokaż całość