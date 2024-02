W sumie to nie bardzo rozumiem co jej da domaganie się ponownego zatrudnienia. Przecież nawet jak wyrok zapadnie na jej korzyść, to jest ona aktorką a nie pracownikiem etatowym w firmie. Więc jeśli zapadnie wyrok, że została niesłusznie zwolniona z serialu i sąd nakaże jej przywrócenie, to chyba wyrok nie będzie ingerował w scenariusz i Disney będzie mógł "zabić" jej postać w pierwszej scenie pierwszego odcinka po jej sądowym przywróceniu do pracy.