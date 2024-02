Sąd już w 2018 roku orzekł, że coś tu jest nie tak, skoro jednocześnie delikwent nie ma problemów z graniem w strzelankę battle royale z współczesnym wyposażeniem wojskowym i mordowaniem bliźniego.

WTF?! Co to w ogóle jest za logika?To jak ktoś jest wegetarianinem to nie wolno mu grać w Overcooked bo smaży się tam burgery?Albo zabierać prawko za zbyt szybką jazdę w Need for Speed?