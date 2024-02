Piekny plan USA sie tu maluje.

- wsadzic kij w mrowisko przebakujac o Ukrainie w NATO

- kacap napda na Ukraine by miec swoja strefe buforowa

- rozgonic rozmowy pokojowe w Turcji, gdzie prawie sie Rosja z Ukraina dogadala

- przyjac na szybko nowych czlonkow do NATO wkladajac kolejne kije w mrowisko

- dawac tyle uzbrojenia by Ukraina nie przegrala, ale nie za duzo zeby nie wygrala, by konflikt trwal jak najdluzej