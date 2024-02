RussDeutschów jest w Niemczech to prawie 3 milionów ludzi. Ściągnęli do Niemiec w latach 90 jako potomkowie Niemców osadników niemieckich w rosji sprzed setek lat. Mają jednak tyle samo wspólnego ze współczesnymi Niemcami co żydowscy osadnicy z Abrahamem. No i integrują się tak samo świetnie jak swoi koledzy na Łotwie.