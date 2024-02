Tymczasem na Onet, WP i innych szmatławych portalach w okresie świąt było sporo artykułów o babciach co to się "buntują" przeciwko zajmowaniu się wnukami, gotowaniu dla całej rodziny na święta i ogólnie byciu postrzeganą jako stereotypowa babcia.



Miesiąc później artykuły o "gorących 60" szukających młodych chłoptasiów.



Niee, to wcale nie jest programowanie społeczeństwa i niszczenie komórki rodziny.( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )