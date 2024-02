Wyobraźmy sobie śmierć np dwustu polskich żołnierzy jaką by to było tragedią. Tam poszło się kochać już 200 tys. i nie widać żadnych sygnałów by cokolwiek się w

Pokaż całość

Ja piszę o Polsce, no bo najprościej jest pisać z perspektywy Polaka. No i to wykopki tzn. Polacy mają ból dupy, że USA nie pomaga (lub pomaga za mało) a jednocześnie gdy wysyłaliśmy sprzęt, to zastanawiali się CZY NIE ZA DUŻO ;D