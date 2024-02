O tym wlasnie mowilem.

Politycy maja to w du*pie bo zadnej roznicy im to nie zrobi, a do jakiegos sklepu nie zostanie dostarczony chleb, czy lekarstwa do apteki.

Popieram w 100% ich protesty, ale niech jada wszyscy pod domy politykow i urzedy i niech tam gnojowke wylewaja i dojazdy blokuja.

To im trzeba dowalic, a nie Kowalskiemu, ktory lekarstw nie kupi, bo towar nie dojechal.

Oczywisty skutek jaki to przyniesie to braki