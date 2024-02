Do niebezpiecznej sytuacji doszło na ulicy Toruńskiej w Gdańsku, w czwartek ok. 19. Ze wstępnych relacji wynika, że mężczyzna miał oddać strzał w samoobronie do napastnika, którego z raną nogi przewieziono do szpitala. W związku z tym policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 36, 35 oraz 30 lat.