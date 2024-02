A ile tysięcy nowych oficerów z realnym doświadczeniem wojennym będą mieli po tej wojnie? Bo z naszego punktu widzenia to jest ważniejsze niż to ilu zginęło w ciągu ostatnich dwóch lat. Podobnie jak to ile set tysięcy będą mieli żołnierzy, którzy walczyli na froncie i ile set tysięcy rezerwistów. Bo odnoszę wrażenie, że ten huraoptymizm jest delikatnie mówiąc przedwczesny. Nie widzę wśród naszych wojskowych jakiegoś optymizmu związanego z tymi rosyjskimi stratami.