Ale to jest głupie żeby upolityczniać fundacje która tyle dobrego robi i robić z tego walkę ideologiczną.

Wiadomo, że Owsiak ostro się ostatnio wypowiadał o PiSie czy TVP ale sam został przez nich wywołany do odpowiedzi.

Ale wywalać kogoś z pracy za to, że fundacje wspiera to już głupota