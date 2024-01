To może warto sprawdzić jakie były wtedy ceny jakie są dziś:

17 sierpnia 2023 - baryłka ropy 83,34 dolara, kurs dolara 4,10 - to daje 341,69 zł za baryłkę

31 stycznia 2024 - baryłka ropy 82,03 dolara, kurs dolara 4,02 - to daje 329,76 zł za baryłkę



Zatem Grabiec miał rację, gdy Tusk 18 sierpnia 2023 we Włocławku obiecywał benzynę po 5 zł, to były zupełnie inne czasy, inne notowania na giełdzie... Pokaż całość