#!$%@?ąc od tego na ile to jest uzasadnione; wyobraźcie sobie że jakiś zachodni turysta robi na filmik o wyjeździe do Polski i rozpoczyna go wypowiedzianymi z lekkim zaskoczeniem i ulgą słowami opsującymi pierwsze wrażenia z wyjazdu: "nie śmierdzi jakoś bardzo". ¯\(ツ)/¯