Dlaczego też Ukraińscy bogole i Oligarchowie nie zrzucą się na pomoc swojemu krajowi. Na ferrari stać, na czołgi też by się pieniądze znalazły. W Korei Pd jak trzeba było kraj odbudować to jakoś się wszyscy zrzucali biedni i zamożni, kto co miał to dawał. A w ukraińskim chlewie nawet bogaci mają #!$%@? i to w sytuacji o wiele cięższej bo zagrażającej istnieniu państwa. Może po prostu Ukraińcy nie zasługują na swoje państwo Pokaż całość