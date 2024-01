Castle Party - czyli jednej z największej imprezy gotyckiej w Polsce

to warto podjechać kilka kilometrów do Zamku Świny

Pokaż całość

Gotycka to ona była te 15-20 lat temu. Od dawna to jest "alternatywna" z naciskiem na elektro-techno. Ale i tak fajnaDo zamku Świny spokojnie można się z Bolkowa też przejść na nogach, może z 20minut spacerek (a uniknie się problemu parkingowego pod świnami). I czasem jest to ciekawszy obiekt do penetrowania samodzielnego