pamiętam jak się wojna na Ukrainie zaczęła i na pierwszej stronie w gorących z kilkoma tysiącami plusów były wpisy o tym jak to Niemcy byli superowi i tylko ruskie się zachowywali jak zwierzęta xD Niemiec to przynajmniej dzień dobry powiedział zanim zgwałcił albo zabił. wpisy o Wolyniu też na chwilę przestały się plusowac. no ale to vipok, wiatr plusikow ciągle zmienia kierunek.