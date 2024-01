Poznaj miejsce Pinezka w Mapach Google https://maps.app.goo.gl/7mAhLP5ZAtFpniZF6?g_st=ic Tak na oko 2 tysiące mauzerów na pryzmie, plus beczki kilkaset. plus kilka naczep.W momencie kiedy zostało "odkryte" przez służby transport był w drodze. Naczepę z chemikaliami porzucono na łącznicy węzła A2-DK2 kilkaset metrów od miejsca docelowego. Te 2 białe hale namioty zostały już rozebrane. Były pełne pod sam dach.Na dzień dzisiejszy stoi to pod gołym niebem.