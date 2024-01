Sąd w Krems zadecydował o złagodzeniu warunków odbywania kary przez Fritzla - zostanie on przeniesiony z zakładu dla chorych psychicznie przestępców do zwykłego więzienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale jeśli decyzja sądu zostanie podtrzymana, może otworzyć mu drogę do zwolnienia warunkowego