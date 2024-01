Niestety musimy sie pogodzic z tym, ze przy obecnej pookraglostolowej mentalnosci klasy politycznej jakis procent budzetu/podatkow/dofinansowan bedzie rozkradziony.

To moze skoro tak jest ( a kto sledzi polityke dluzej niz od tego wieku ten wie ze to jedyny pewnik ) to ustalmy widelki - ile w "moralnie uzasadzniony sposob" mozna ukrasc procentowo bedac przy wladzy i do tego info kto ukradl najwiecej/najmniej.



Pokaż spoiler

Czeńdz Maj Majind.