Ewidentnie coś się zacięło. Jedna ze stron powinna już dawno zgłosić reklamację, że paczka nie dotarła.

A co do przesyłki, to wygląda mi to na niemiecki Amazon. Oni wysyłają jako Pocztex Kurier48 z magazynu w Polsce, ale adres do zwrotu jest w Niemczech. Niestety Kurier48, to usługa krajowa (może być doręczona tylko na terenie Polski). I teraz paczka lata pomiędzy WER-ami będącymi Urzędami Wymiany Poczty z Zagranicą (dla Niemiec jest to WER Pokaż całość