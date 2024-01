Sądy wysyłają pismo i maja gdzieś czy pozywajacy wskazał wlaściwy adres. Na podstawie nie doręczonego listu zaocznie jest wydawany wyrok. Człowiek bezdomny staje na nogi i dowiaduje się o wyrokach które wniosła jakaś strona o byle co. Tak działa polskie prawo. Reszta w większej części jest w statystykach samobójstw. Śmiało mozna się domyslić że niesprawiedliwość prowadzi do takich czynów na sobie. SĄDY W POLSCE I NFZ TO TA SAMA LIGA.