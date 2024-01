Nagranie z zajścia i dłuższy komentarz autora w powiązanych. Wywiad z nim będzie dzisiaj o 21:15 w TalkTV, dostępny też w internecie z PL przez VPN.

Co ciekawe chińczyk, który na niego krzyczał prawdopodobnie był uzbrojony, gdyż kobieta z grupy krzyczała wielokrotnie "nie strzelaj do niego!" a wszystko to w Londynie!