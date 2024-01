Też kiedyś zapomniałem zapłacić za paliwo :)



Patrzę przychodzi polecony z policji, wezwanie w charakterze świadka w sprawie mojego samochodu.

No dobra dzwonię na nr tel. z listu, odbiera policjantka, pytam się o co mniej więcej chodzi, ta odpowiada

"nie wiem, sprawę kolega prowadzi, jest na L4, nie wiem gdzie ma sprawy, jak wróci za tydzień to zadzwoni"



No dobra, drogą dedukcji doszedłem do tego, że zapomniałem zapłacić za paliwo :)