Pokaż całość

Fajnie, ale przydałoby się info jaki % tych ataków jest skuteczny, bo z tych filmików to sprawia wrażenie że 100%.Druga rzecz to zagłuszanie, z tego co czytałem ruscy mają w tym przewagę, nie tylko takie montowane bezpośrednio np. na czołgach, ale też mogą zagłuszać duży obszar, i wtedy operator traci kontrolę nad dronem. To jest drogi i zaawansowany sprzęt (w porównaniu do tanich jednorazowych dronów z chin). Np.:Jakoś nie