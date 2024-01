Zalewa nas żywność z Ukrainy rolnicy protestują wywalczą dla siebie dotacje np. 2mld na dopłaty do czegoś tam i koniec protestów. Z jakiej racji ja jako podatnik mam płacić aby rolnicy nie stracili bo trzeba ściągać produkty rolne z Ukrainy. Rolnikom powinno zależeć aby zablokować ten proceder ale oni mają to w dupie i tylko jak dostaną dopłaty i nagle wszystko jest ok