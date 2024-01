Wyjaśniam co miał na myśli.



"Kurde, mieli mie ci lewacy tak atakować, ale tak za słabo atakują, za słabo. Trzeba jakoś nakręcać szurów jak są już rozgrzani! Wiem! Szanowne państwo, Szczemść Boż, może co prawda mnie nie prześladują, ale by mogli! A jak by mogli, to prawie tak jakby to zrobili! Tak więc udowadniam że lewactwo, neomarksiści i weganie chco mnie zabić! "