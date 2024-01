Powiedzcie szczerze: czy kiedykolwiek przy natknięciu się na tego pajęczaka zauważyliście gdzieś w pobliżu jego sieć? No właśnie.

Prawde powiedziawszy to jeszcze nie spotkalem skakuna z utkaną siecią, a jednak skakuny są pajakami. Innym pająkiem nie-sieciowym jest tez np Six Eyed Sand Spider (on nie ma polskiej nazwy) z rodziny Sicarius, ktory rowniez nie buduje tradycyjnych sieci