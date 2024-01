Zapytana przez dziennikarza Polsat News o środki dla Polski z KPO, powiedziała, że "w tej chwili po stronie Polski leży zaproponowanie działań, które odblokują te środki".

Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-jourova-o-spotkaniu-z-duda-wskazala-na-skazanych-politykow-p,nId,7275433#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome No i to by było na tyle, jeśli chodzi o kpo xD