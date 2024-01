I dlatego ministerstwa sportu oraz kultury nie powinny istnieć. Ludzie powinni samodzielnie sponsorować własne rozrywki i decydować o ich przetrwaniu własnym portfelem oraz wyborami zakupowymi.



Można ewentualnie dopłacać do rozwoju sportowego dzieci by nie rosły nam grubasy, ale stare konie niech sobie same stadiony budują i załatwiają na nie kredyty. Od tego są sponsorzy.