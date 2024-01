Wiecie co jest gorsze od tego, że tusk praktycznie na każdym kroku kłamał i robi zupełnie coś odwrotnego niż mówił?

To, ze ludzie głosujący na niego, to popierają.

To, że ludzie głosujacy na niego nie widzą w tym nic złego. Oni nie chcą widzieć.



To jest najgorsze, że ta władza, ma zielone światło na wszystko.

PO nie uznaje wyroku sądu? No i co z tego?

PO nie uznaje wyroku TK? No i Pokaż całość