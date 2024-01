To jest nic, on latał po mediach i bredził, że każdy facet który nie chce bronić kraju to egoista. Wysmarował też głupi tekst w Krytyce Liberalnej zatytułowany "Obywatele na gapę", w którym wypisywał kompletne bzdury i szkalował mężczyzn, dla których bycie niewolnikiem to coś złego. Ten dureń nawet nie zdaje sobie sprawy, że Słuzba Zastępcza nigdy nie byłą wyborem poborowego, ale decyzją administracji wojskowej i podania o nią rozpatrywano w większości negatywnie. Pokaż całość