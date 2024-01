"Amerykanie bronią Europy" :) napisz z rozmachem "Amerykanie obrońcy Ludzkości". :D

Jak na razie to Ameryanie destabilizują Europę Wschodnią by osłabić Rosję, która wraz z Chinami planują ukrucić przlicznik dolarowy w tranzakcjach międzynarodowych. Ukraińska korupcja Zaleńskiego #!$%@? całe te wysiłki i bezlitośnie krwawi naród ukraiński.

Czy to tak wiele trzeba by ogarniać co się #!$%@? na świecie bez siania propagandy.

Gdzie dwóch się bije to jest miejsce by Polska skorzystała.