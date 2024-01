Pokaż spoiler

Ale wiecie, że Unia Europejska jest zdecentralizowanym organem i na razie po prostu Komisja Europejska to zaproponowała? Żeby to weszło w życie trzeba jeszcze zgody parlamentu europejskiego i rządów poszczególnych krajów. Polski rząd chciał zakończyć sprawę na wstępie, nie udało się, więc po prostu nie zgodzi się we własnym zakresie i pewnie to samo powie Słowacja, Węgry czy Rumunia. Przypominam, że ostatni pakiet pomocy dla Ukrainy nie został wysłany tylko i wyłącznie Pokaż całość