Przypomniał mi się dowcip.

Na sali sądowej:

- Wysoki sądzie, to nie było ludobójstwo, gdyż według definicji obowiązującej w moim kraju zginęło zbyt mało ludzi.

- Zbyt mało? Zabito 30 450 osób! A według waszej definicji ile osób musi umrzeć, by było to ludobójstwo?

- 30 451.



Pewnie inspiracja była prawdziwa sytuacja jaka miała miejsce podczas sądzenia dyktatora Serbii który dokonał ludobójstwa na Albańczykach. Wówczas bronił się, że nie było to ludobójstwo Pokaż całość