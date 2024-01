Nie chce referendum bo boi się że ludzie albo to oleją i referendum będzie nieważne, albo że ludzie zagłosują że są przeciwni. On chce wprowadzić dekretem pełne prawo do usuwania ciąży w całym okresie ciąży. Zapomnial że na lewicę głosowało tylko niecałe 2 miliony ludzi( 8 % )obywateli, a nie prawie 12 milionów jak często mówią podpierając się wszystkimi głosami na opozycję.