Według RMF burzę w europie wywiały słowa które Donald Trump wypowiedział do Ursuli von der Leyen w 2020 roku. No jeśli to prawda to znaczy że europejska lewica jest nieźle opóźniona. Trump natomiast jest typowym kapitalistą i zrobi to co się będzie Stanom Zjednoczonm opłacało. Jeden z dyplomatów UE przyznał "uświadomiliśmy sobie, że Stany Zjednoczone mogą nie zawsze działać w interesie europejskim, zwłaszcza jeśli jest to sprzeczne z interesem amerykańskim". No i Pokaż całość