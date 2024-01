Co by nie zrobili, to delikatnie mowiąc ich niezbyt mądrzy wyborcy i tak ich beda popierać. Tak jak to robią pomimo zwiekszonego rozdawnictwa i łamaniu konstytucji mimo ze to na tym w glownej mierze PO opieralo swoje kampanie, wiec po co sie stara. Pomimo tego i tak zaciekle ich bronoią, jakby byli jakimiś pseudokibicami ukochanej partyjki.



"PIS=drożyzna" * A co POwce zrobili zeby nie było drożyzny? Dali 800+ i 0% kredytu xDDDD.