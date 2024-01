Żukowska to się kompromituje nawet wtedy kiedy bierze oddech do płuc. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ).



Ja się jednocześnie dziwię Lewicy, ale i szanuję w temacie to, że oni jej gdzieś nie zamknęli jeszcze w szafie, a zamiast tego wypuszczają ją gdzie popadnie, żeby z każdym słowem jakie wypowiada zaczepiała o granice żenady, absurdu i kompromitacji xD