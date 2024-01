Czyli mamy 2,5 roku by przygotować się do Polexitu. Generalnie unijne biurwy grają na to, że wojna na Ukrainie się skończy, więc formalnie nie będzie już w Polsce uchodźców, nie będziemy mieli wówczas oficjalnej wymówki by ich nie brać, a wtedy wsadzą tu całą tę swołocz, która przyjechała tu tylko po zasiłki.

Oczywiście prościej byłoby ich do UE nie wpuszczać, ale widocznie komuś bardzo na tym zależy.