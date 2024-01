Nie wierzę w te bzdety. Nie wierzę, że jakiś lekarz na pewce przykłada palce do trwałej zmiany płci u dziecka. Na Wyspach nie włożą dziecku czopka do dupy, gdy ma powyżej 40 st. bo uważają, że to przemoc, a na luzie wjedzie z taką czymś?



Dziecko nie może kupić sobie energetyka, zmienić samemu nazwiska w urzędzie, czy wejść do kina na film, ale nagle może podjąć dezycję o zmianie swojej płci. Ta, Pokaż całość