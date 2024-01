Pisałem to wiele razy, napiszę kolejny: gdyby w sondażach wyszło, że politycy srający na groby swoich rodziców mają większą szansę na wejście do Sejmu, politycy PiS byliby pierwsi do zwołania konferencji prasowej i mówieniu, że gówna jak oni to Tusk na pewno nie zrobił nigdy, a co dopiero na grób swoich rodziców.