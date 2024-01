A po co nam stal?

W nowym cudownym lewackim zielonym swiecie rozowych pokemonow trzymamy sie za raczki i spiewamy przy ognisku czekajac na kolejny przelew od rzadu by miec za co zyc, za to ze nic nie robimy ale tez i nie mamy zadnych wymagan czy oczekiwan.

Ropa nam niepotrzebna, gaz nam niepotrzebny, stal nam niepotrzebna, plastik nam niepotrzebny. Jak cos bedzie trzeba to sie przeciez pieniadze wyczaruje i sprowadzi materialy czy