Mialem kolege, ktory znal na pamięć wszystkie kombinacje, każdą postacią na pamięć. Jak zaczynał "łamanke" pumą to można bylo odkladac pada.



No i kiedys w lokalnym pubie byl konkurs tekken 3. Do wygrania skrzynka piwa.



Typ doszedl do finału i jak to on oczywiście postanowił sie popisac łamankami. Przeciwnik rozniósł go jak dzieciaka i kolega wygrał tylko dzbanek piwa.



Do dziś mu tego nie wybaczylem