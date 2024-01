To jak lemingi na wypoku.

Kiedy Kaczafi łamie brawo i konstytucje to być bardzo źle! Kiedy to robi Tusku to być baardzo dobrze! To TVNy i wyborcze wskazują co myśleć.

Oczywiście druga strona dokładnie tak samo. Jedni i drudzy w swojej bańce informacyjnej a jak ty nie chcesz być w żadnym z tych plemion to mają cię za wroga też, bo kto nie z nami to przeciwko!!!