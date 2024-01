Ze wszystkich afer pisu to te wybory kopertowe to nic. Ledwie 70 milionów.

Chociażby na Izerę wydano 277 milionów. Gdzie się podziały te pieniądze? Do kogo trafiły?

Respiratory od handlarza bronią to podobno 370 milionów.

CPK pochłonęło już podobno 1500 milionów, a niemal nic się w tej sprawie nie rusza.



I można tak wymieniać w nieskończoność, a kwoty rosną w miliardy. Fajnie, że cokolwiek się dzieje, ale zajmują się jednak pierdołami w